Хабиб Нурмагомедов: "Я жил и часто дрался на улицах"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей стычке с Конором Макгрегором перед стартом турнира UFC205. По его словам, это не было игрой на публику.

- Я видел, как он повздорил с Вудли, - сказал Нурмагомедов. - Когда я шел по коридору, он на меня посмотрел, и я спросил: "Что?". Возможно, он думает, что я похож на Альвареса. Но я не такой. Я живу на улицах. Там, откуда я родом, все не так. Это не зависит от наличия камер. Для меня это моя жизнь. Я часто дрался на улицах. Когда я стал профессионалом, я прекратил это делать, потому что мог причинить кому-нибудь вред. Но я очень опытен. Я думаю, мы скоро с ним встретимся.