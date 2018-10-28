Хабиб Нурмагомедов: "Я восхищаюсь Мохамедом Салахом"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший Абу Даби, в интервью газете Al Ittihad отметил, что следит за карьерой нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. По его словам, этот футболист является достойным представителем мусульманского мира.

– Я никогда с ним не встречался прежде, но я слежу за ним, – цитирует Нурмагомедова kingfut.com. – Он великолепный игрок. Нам нужно больше таких людей, чтобы лучше отражать нашу мораль и представлять нас остальному миру.

Он сделал себе имя, потому что дисциплинирован. Думаю, что Аллах находится на его стороне. Новому поколению нужны такие как Салах, чтобы учиться скромности независимо от популярности.

Он является иконой, которую надо беречь и помогать добиваться новых высот. Я восхищаюсь им, а также той моралью, которую он распространяет в Европе.