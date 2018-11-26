Хабиб Нурмагомедов: "Я мог проиграть Конору, но я не мог сдаться"

Российский боец смешанного стиля и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на форуме "Синергия" в спорткомплексе "Олимпийский" рассказал о волнении в преддверии боя с Конором Макгрегором, который прошел 6 октября в Лас-Вегасе.

– При виде Конора было волнение такого плана: только бы никто из нас не получил травму, быстрее бы нас закрыли в клетке, – заявил Нурмагомедов. – А от того, что он говорил, я не волновался. Какая разница, что он говорил? Собаки могут лаять на льва, но какое кому до этого дело?

Мог ли я ему проиграть? Да, все могут проиграть, вопрос в том – как проиграть. Я не мог сдаться. Пока я его вижу, я за ним охотился. План был стоять на ногах, на него давить, а когда ему тяжело, он обычно сдается. (Михаил Потапов)