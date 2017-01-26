Хабиб Нурмагомедов: "Я - Мейуэзер в ММА"

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с американским боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. 28-летний россиянин подчеркнул, что он хочет быть лучшим бойцом в ММА.

- Мейуэзер является одним из величайших боксеров в истории, - приводит TMZ слова Нурмагомедова. - Я Мейуэзер в MMA, я тоже ни разу не проигрывал. Все, чего я хочу – быть величайшим легковесом в организации.

Нурмагомедов не имеет поражений в организации. Всего на его счету 24 победы (16 - досрочно). Мейуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.