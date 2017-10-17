Хабиб Нурмагомедов: "Я должен биться с Тони Фергюсоном"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отметил, что хотел бы провести бой с Тони Фергюсоном. Дата предполагаемой встречи - 30 декабря на турнире UFC 219.

- Почти 12 недель до UFC 12, - приводит MMA Fighthing слова Нурмагомедова. - Надеюсь, UFC предоставит мне чемпионский бой. В конце года я хочу все вернуть: внимание, пояса. Я хочу взять все. Посмотрим, что произойдет. Думаю, сначала UFC должен организовать бой Макгрегора и Диаза, а потом мой и Фергюсона.

Тони - настоящий чемпион. Не думаю, что у нас будет бой за временный пояс. Официально - да. Но люди хотят увидеть наш бой. Если я побью Фергюсона и отберу временный чемпионский пояс, официальным чемпионом будет Макгрегор, но не народным. Я должен биться с Тони. Все мои болельщики хотят этого. Для меня деньги не стоят на первом месте. То, чего хотят мой отец, моя команда, мои друзья - это важно.