Хабиб Нурмагомедов выложил фото с дедушкой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото со своим дедушкой в Инстаграме. 30-летний россиянин повесил на плечи родственника чемпионские пояса.

– Один из лучших дней в моей жизни, – написал в Инстаграме Нурмагомедов.

Напомним, главный поединок турнира UFC 229 между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым завершился поражением ирландца после того, как россиянин сделал ему удушающий прием в четвертом раунде. Хабиб занимает вторую строчку среди лучших бойцов независимо от весовой категории.