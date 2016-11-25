Хабиб Нурмагомедов: "Временный чемпионский пояс - это не то, за чем я иду"

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о том, что во время подготовки к бою против Майкла Джонсона, который завершился победой россиянина, он на протяжении трех месяцев фактически жил в спортивном зале. По словам Нурмагомедова, временный чемпионский пояс - это не то, за чем идет боец. Но для того, чтобы приблизиться к главному титулу, он готов сделать все возможное.

- На время подготовки к бою с Джонсоном я уехал от всех на 3 месяца, практически жил в зале, - сказал Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24". - Было очень тяжелое время, но оно окупилось. После победы наступило эмоциональное облегчение, я испытывал особенные чувства. Говоря откровенно, временный пояс - это не то, за чем я иду. Но если он приблизит меня к главному титулу - почему бы и нет?