Хабиб Нурмагомедов: "Уверен, что наш бой с Фергюсоном будет тиульным"

Боец Хабиб Нурмагомедов отметил, что команда Конора Макгрегора сосредоточена на бою-реванше с Флойдом Мейвезером. Россиянин также выразил уверенность, что его поединок с Тони Фергюсоном станет титульным.

– Макгрегор не выходил в октагон более 15 месяцев, поэтому не думаю, что он вернется, по крайней мере в ММА, – цитирует TMZ Нурмагомедова. – Он теперь боксер. Команда Макгрегора сосредоточена на бою-реванше с Флойдом Мэйвезером вместо того, чтобы сразится со мной или Тони Фергюсоном.

Я подписал полноценный контракт на бой с Фергюсоном, поэтому я полностью уверен, что наш бой станет титульным. Это означает, что Конор лишится своего пояса.

Напомним, что бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.