Хабиб Нурмагомедов - USADA: "Спасибо, что практически вычистили наш спорт"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Инстаграм разместил фотографию, на которой он запечатлен после сдачи допинг-пробы.

Нурмагомедов поблагодарил Антидопинговое агентство США (USADA) за то, что они делают спорт чище.

- Сегодня у меня гости из USADA, - написал Нурмагомедов. - Спасибо, что практически вычистили наш спорт. Ну, вы поняли о чем я.

Ранее сообщалось, что россиянин планирует вернуться на ринг в октябре и встретиться с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, что поединок в UFC между бойцами, который должен был пройти 5 марта, не состоялся, так как 28-летний Нурмагомедов попал в больницу перед взвешиванием из-за проблем со здоровьем на фоне неправильной сгонки веса.