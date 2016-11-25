Хабиб Нурмагомедов: "UFC подбирает Макгрегору удобных соперников"

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил, что он заслужил право на титульный бой с Конором Макгрегором. По его словам, ирландец избегает встречи с ним в октагоне, что само по себе говорит о многом.

– Сначала у меня был титульный контракт на бой в легком весе, – сказал Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24". Потом организаторы изменили условия и поставили на этот бой Макгрегора. Это было очень тяжело для меня с психологической точки зрения. Со мной поступили несправедливо и дали мне право на бой с Майклом Джонсоном. Я хотел поставить жирную точку во всех разговорах и доказать не на словах, а на деле, кто является настоящим чемпионом.

Можно назвать массу причин, по которым Макгрегор избегает боя со мной. Нам обоим по 28 лет, он – чемпион UFC. Я – претендент. Все хотят этого боя, все к нему и идет. Ирландец прочитал мои призывы о встрече с ним в октагоне, но не ответил. Считаю, что это говорит о многом.

UFC подбирает Макгрегору удобных соперников. Альварес, Альба и Мендес, с которыми он дрался, - высококлассные бойцы, но для ирландца их стиль был удобен. На данный момент я претендент номер 1, а он - чемпион. Для того, чтобы это изменить, надо работать. Я буду пахать до конца.