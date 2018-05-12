Хабиб Нурмагомедов: "У Магомедшарипова и Махачева есть все шансы стать чемпионами UFC"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы своих соотечественников Забита Магомедшарипова и Ислама Махачева. Он отметил, что у них есть шансы завоевать чемпионство UFC.

- У Магомедшарипова очень большие шансы в UFC, у него все хорошо, как в стойке, так и в партере. Дагестанская школа единоборств сразу прослеживается, и это отмечают многие эксперты, - цитирует Нурмагомедова ТАСС. - Я думаю, что у него и еще у Ислама Махачева самые большие шансы среди всех бойцов стать чемпионами UFC.

Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC после победы над американцем Элом Яквинтой.