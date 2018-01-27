Хабиб Нурмагомедов: "Три дня назад общался с Криштиану Роналду"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что общается с нападающим "Реала" Криштиану Роналду. Напомним, 7 апреля Хабиб встретится с американцем Тони Фергюсоном за пояс в легком весе на UFC 223 в Лас-Вегасе. Нурмагомедов является поклонником "Реала".

– Да, познакомились в Инстаграме, общаемся, – отметил Нурмагомедов в интервью "России 24". – Вот, три дня назад я с ним общался, и вчера мне написали с официальной страницы "Реала". Они хотят меня пригласить 10 февраля в Мадрид на матч с "Реал Сосьедадом". Сейчас я думаю, может, полечу туда, и оттуда уже на подготовку (к бою с Тони Фергюсоном) в Америку.

– Ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Роналду...

– Лучше перейти к другому вопросу. Ты мне уже становишься неприятен, – сказал боец журналисту.