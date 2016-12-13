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Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсону: "В следующий раз подойдешь за автографом - получишь в лицо"

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, ранее обвинивший Тони Фергюсон в боязни подписать контракт на поединок, в шутливой форме ответил на просьбу американца, который попросил его поменьше болтать. По его словам,  Фергюсону больше не стоит ждать от него автографа.

- Я был готов к бою в главном поединке, но у меня это отобрали, - написал Нурмагомедов на своей странице в твиттере. - В следующий раз, когда увидишь меня, не проси подписать фото как мальчик фанат. Когда ты попросишь сделать фото, то получишь в лицо.

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсону: "Не переживай, я убью тебя быстро"//
Тони Фергюсон - Хабибу Нурмагомедову: "Ты чересчур много болтаешь" 

 

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Материалы REN-TV

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