Хабиб Нурмагомедов: "Судье нужно было дать, чтобы Макгрегор упал лицом вниз"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов был удивлен поведением Флойда Мейвезера-младшего в поединке с Конором Макгрегором по правилам бокса. По его словам, американец использовал нестандартную тактику. Напомним, что Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

– Меня больше удивил Мейвезер, чем Макгрегор. Он в этом бою выбрал другой стиль и принимал удары на себя. У него была тактика, – сказал Нурмагомедов в интервью ZZLo.TV. – Сложно было нокаутировать перчатками в 8 уний, это не перчатки UFC. Мне казалось, что Мейвезер будет осторожничать, но он заставил соперника устать.

Да, они сделали шоу. Но все испортил судья. Нужно было дать, чтобы Мейвезер его добил нормально. Сколько боев в боксе я видел, когда оставляли до конца, а Макгрегор даже не расшатался, он просто перестал отвечать. Нужно было дать, чтобы он упал лицом вниз. Вот это было бы шоу.