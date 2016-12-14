Хабиб Нурмагомедов согласовал свой следующий бой

Российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил, что уже подписал контракт на следующий бой в UFC. По его словам, сейчас ожидается ответ от противника. Подробности будут известны позже.

Ранее 28-летний россиянин заявлял о намерении провести титульный поединок, но обладатель чемпионского пояса UFC в легком Конор Макгрегор сделал перерыв в карьере. Ирландец не намерен выходить на ринг до мая 2017 года. Позже сообщалось, что вероятным противником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон.

– Бой подтвержден, соглашение подписано, – написал Нурмагомедов на своей станице в Instagram. – Ждем соперника, скоро все будет объявлено.

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