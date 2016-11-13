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Хабиб Нурмагомедов:
"Словами не описать,
как я благодарю своих болельщиков"

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Боец Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за поддержку во время боя против Майкла Джонсона. Сегодня россиянин одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 205, проходившего в Нью-Йорке.

"Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и поддерживает. Словами не описать, как я благодарю своих болельщиков. В этот раз чувство поддержки было невероятным", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.


 

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