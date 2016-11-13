Боец Хабиб Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за поддержку во время боя против Майкла Джонсона. Сегодня россиянин одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 205, проходившего в Нью-Йорке.
"Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и поддерживает. Словами не описать, как я благодарю своих болельщиков. В этот раз чувство поддержки было невероятным", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.
#Alhamdulillah Хочу поблагодарить Всех, кто меня поддерживал и поддерживает, словами не описать, как я благодарю своих болельщиков, на этот раз, чувство поддержки было невероятной. Want to thank everybody who supported me, it's indescribable how I appreciate your support. Feeling of your support is unbelievable this time. #2017Lightweightchamp #InshaAllah