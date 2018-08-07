Хабиб Нурмагомедов с братом заставлял бездомных отжиматься за деньги

Твиттер The MMA Bible опубликовал видеоролик, вызвавший большой ажиотаж. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался под шквалом критики – его брат Абубакар Нурмагомедов заставлял бездомных отжиматься за деньги.
"Что вы думаете об этом видео, опубликованном Хабибом, на котором он и его брат платят бездомным за отжимания? Лично мы считаем, что это отвратительно и унизительно, особенно потому, что они постоянно смеются над этими людьми", - говорится в Твиттере The MMA Bible.
Отметим, что самого Хабиба на видео нет – вероятно, он сам снимал его, так как ролик был опубликован в сториз его Инстаграма. За кадром звучали такие комментарии, как "С ним разориться можно", "Так вылечим его от наркомании" и "К спорту приобщай его!"
What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... 🤔– The MMA Bible (@TheMMABible) 6 августа 2018 г.
Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE