Хабиб Нурмагомедов с братом заставлял бездомных отжиматься за деньги

Твиттер The MMA Bible опубликовал видеоролик, вызвавший большой ажиотаж. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался под шквалом критики – его брат Абубакар Нурмагомедов заставлял бездомных отжиматься за деньги.

"Что вы думаете об этом видео, опубликованном Хабибом, на котором он и его брат платят бездомным за отжимания? Лично мы считаем, что это отвратительно и унизительно, особенно потому, что они постоянно смеются над этими людьми", - говорится в Твиттере The MMA Bible.

Отметим, что самого Хабиба на видео нет – вероятно, он сам снимал его, так как ролик был опубликован в сториз его Инстаграма. За кадром звучали такие комментарии, как "С ним разориться можно", "Так вылечим его от наркомании" и "К спорту приобщай его!"