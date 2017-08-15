Хабиб Нурмагомедов: "Проблема применения силы бойцами будет существовать, пока руки и ноги профессионалов не приравняют к холодному оружию"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что проблема применения силы будет существовать, пока не примут закон, который приравняет руки и ноги профессионалов к холодному оружию.

По его словам, данный закон давно принят в Соединенных Штатах Америки. При этом Нурмагомедов призвал не привлекать спортсменов к решению бытовых вопросов, требующих физического воздействия.

- Эта проблема будет возрастать до тех пор, пока не будет закона о том, что руки и ноги профессионального бойца - это холодное оружие, - приводит "Кавказ сегодня" слова Нурмагомедова. - Сами за собой следите, и не зовите бойцов на разборки. Мы все должны принимать участие в решении этого вопроса.