Хабиб Нурмагомедов: "Постараюсь завершить бой с Фергюсоном досрочно"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует победить американца Тони Фергюсона досрочно, с помощью болевого приема, а также отметил, что не понимает, зачем профессиональному спортсмену нужен психолог. Поединок с Фергюсоном состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в рамках UFC 209.

– Три недели осталось до боя, впереди главная часть подготовки, – цитирует Life Нурмагомедова. – Уже сел на диету, "делаю" вес – этот фактор, как обычно, ключевой. Именно твой вес диктует график и насыщенность тренировок. Ближе к бою начну тренироваться по 3 раза в день. До этого – 1 - 2 раза.

– В прошлом году в США засудили боксера Сергея Ковалева, который незаслуженно проиграл Андре Уорду. Не опасаетесь, что в вашем бою с Фергюсоном может повториться что-то подобное?

– Все может быть. Но я бы не хотел отдавать судьбу боя в руки арбитров. Постараюсь завершить поединок досрочно. Нокаутом, болевым приемом. Все-таки это пять раундов. Предстоит длинная ночка, как говорится.

- С вами работают психологи?

– Нет. Никогда не понимал, зачем они профессиональному спортсмену. На таком уровне человек должен уметь себя контролировать, правильно настраивать. А потом в "клетке" все уже зависит от тебя. И от Всевышнего. Если что-то не получилось, не надо никого винить. Значит, на то была Его воля.