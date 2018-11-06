Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана - орден "За заслуги перед Республикой Дагестан".

Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов получил медаль "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан". Награды вручил глава Дагестана Владимир Васильев.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы награждены указом главы Дагестана "за высокие спортивные достижения". Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов за особый вклад в развитие отечественного спорта представлен к званию "Народный герой Дагестана".

- Недавно я про себя думал, что давно медали не получал. Потому что последняя медаль у меня была в 2011 году на Кубке мира, - цитирует ТАСС Хабиба Нурмагомедова. - После этого по профессионалам только выступал и победы там идут в официальный зачет, дают деньги, но медалей не было. Очень рад, что такую высокую награду вручили и оценили.