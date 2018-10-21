Хабиб Нурмагомедов получил от "Спартака" футболку "27:0". Фото

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" (2:3), перед игрой был приглашен в музей красно-белых, информирует пресс-служба клуба. Коммерческий директор клуба Александр Атаманенко вручил ему красно-белую футболку с номером 27:0, символизирующим статистику бойца в карьере.

В музее Нурмагомедов с интересом изучал экспонаты, но особое его внимание привлек мяч, которым Дмитрий Комбаров забил первый гол в истории стадиона. После экскурсии Нурмагомедов тепло пообщался и сфотографировался на память с легендой красно-белых Никитой Симоняном​.