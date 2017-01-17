Хабиб Нурмагомедов: "Почему мне нравится USADA? Все в равных условиях"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, подчеркнул, что с появлением Антидопингового агентства США (USADA) в организации стали чаще меняться чемпионы. По его словам, все спортсмены стали находиться в равных условиях.

Ранее сообщалось о том, что 4 марта на турнире UFC 209 состоится поединок за титул временного чемпиона между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 28-летний Нурмагомедов одержал победы во всех своих 24 боях, а 32-летний Фергюсон имеет 3 поражения в 25 поединках.

- Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом изменилось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат, - написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram. - Обратите внимание, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было. Почему? Да потому что все в равных условиях.