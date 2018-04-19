Хабиб Нурмагомедов: "По сопернику два варианта: Макгрегор и Порье"

Боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем следующем бое. 29-летний россиянин завоевал титул в легком весе, победив в начале апреля Эла Яквинту единогласным решением судей.

- Соперника пока нет, но идут переговоры на конец года, - сказал Нурмагомедов. - Если честно, мне вообще без разницы. Кого скажут, с тем и будут драться. Буду защищать свой титул, пока будет здоровье и желание.

Тони (Фергюсон) выбыл до конца года. Есть Конор (Макгрегор), если он согласится. Если нет, то есть Дастин Порье. В ноябре будет большой турнир в Нью-Йорке, если нет, то в декабре будет большой турнир в Лос-Анджелесе. Надеюсь, куда-то меня поставят. (Михаил ПОТАПОВ)

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