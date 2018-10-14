Хабиб Нурмагомедов. Откровенное интервью – о прыжке в зале, Коноре, UFC и себе. Полное видео

В субботу в эфир Первого канала вышла программа "Эксклюзив". Ее героем стал популярный боец ММА, первый российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Спортсмен ответил на вопросы ведущего Дмитрия Борисова и гостей студии. Он рассказал о победе в поединке с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, скандале после боя со своим прыжком в зал и конфликте с UFC, встрече с Президентом России Владимиром Путиным, детстве и тренировках в Дагестане, своей семье и будущем.