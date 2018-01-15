Хабиб Нурмагомедов: "Отдохнул две недели, теперь нужно тренироваться"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что следующий поединок проведет в апреле 2018 года. По словам спортсмена, в феврале он намерен отправиться в США для подготовки к бою.

Нурмагомедов не уточнил имя будущего соперника. Ранее предполагалось, что им может стать американец Тони Фергюсон.

– Уже чувствую себя хорошо, восстановился. Если у меня травм нет, нет операций, то мой вес всегда около 82 килограммов, – приводит RedFuryMMA слова Нурмагомедова. – Сейчас нужно тренироваться. Две недели отдохнул, хватит. В феврале улетаем, в апреле уже бой.

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