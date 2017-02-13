Хабиб Нурмагомедов: "О возможном бое с Макгрегором не думаю"

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что сосредоточен на предстоящем бое против Тони Фергюсона и больше ни о чем не думает, информирует RT. Поединок россиянина и американца за пояс временного чемпиона UFC в легком весе состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в рамках UFC 209.

– Предоставит ли UFC вам возможность сразиться с Конором Макгрегором, если вы выиграете временный титул?

– Я об этом не думаю. 4 марта меня ждет серьезный оппонент, поэтому сейчас я думаю только о Тони Фергюсоне и о поясе. Больше ни о чем.

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