Хабиб Нурмагомедов: "О возможном бое с Макгрегором не думаю"

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что сосредоточен на предстоящем бое против Тони Фергюсона и больше ни о чем не думает, информирует RT. Поединок россиянина и американца за пояс временного чемпиона UFC в легком весе состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в рамках UFC 209.
– Предоставит ли UFC вам возможность сразиться с Конором Макгрегором, если вы выиграете временный титул?
– Я об этом не думаю. 4 марта меня ждет серьезный оппонент, поэтому сейчас я думаю только о Тони Фергюсоне и о поясе. Больше ни о чем.
Конор Макгрегор: "Нурмагомедов и Фергюсон - мешки, на их бои неприятно смотреть"
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https://russian.rt.com/sport/article/358786-nurmagomedov-ufc-makgregor-boi