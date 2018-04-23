Хабиб Нурмагомедов: "Не собираюсь выбирать соперника. Какое решение UFC примет то и приму"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Инстаграме поделился мнением о потенциальном сопернике по своему следующему поединку. 29-летний россиянин завоевал титул в легком весе, победив в начале апреля Эла Яквинту единогласным решением судей.

"Легкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC, - написал Нурмагомедов. - В данный момент ситуация очень накаленная, есть Конор, есть Тони, есть Порье, Ли и Альварез, каждый из них хорош по своему. С любым из них получится хороший, конкурентный бой.

Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми кого мне предлагали и сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника. Я собираюсь вернуться в ноябре или в декабре. Какое решение UFC примет, то и приму".

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 22 Апр 2018 в 1:46 PDT

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