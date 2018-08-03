Хабиб Нурмагомедов: "Не позволю UFC и Макгрегору использовать мое имя для зарабатывания денег"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил, что не позволит организации эксплуатировать свое имя в контексте предстоящего боя с Конором Макгрегором. Стороны пока не могут договориться о проведении поединка, который, предположительно, состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

– Интересная ситуация, – цитирует TMZ Нурмагомедова. – Если они хотят заработать денег, то должны заплатить и мне. Я не собираюсь давать им использовать мое имя, чтобы заработал Конор и UFC, а я получил бы 200 тысяч долларов. Ни за что.

Если они хотят, я могу выполнить свой текущий контракт, но тогда буду биться с Порье. Я намерен следовать условиям контракта. Но не позволю использовать свое имя для раскрутки, чтобы зарабатывали на нем Конор и UFC. Они хотят использовать меня? Я неоспоримый чемпион в легком весе. Это они нуждаются во мне. Конор нуждается во мне. Он два года не бился и не заслужил такой чести. Порье – следующий в очереди. Он заслужил боя. Если же они хотят боя ради денег, то пусть платят и мне.

Надеюсь, что все же бой с Конором состоится. Я очень хочу его. Хочу изменить лицо этого парня.