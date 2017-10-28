Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к бою против Эдсона Барбозы

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что спортсмен уже начал подготовку к бою против Эдсона Барбозы из Бразилии. Поединок состоится в рамках турнира UFC 219 в Лас-Вегасе 30 декабря.

- Хабиб уже прилетел и начал подготовку в зале АКА, - цитирует ТАСС Магомедова. - Это основной этап подготовки, со здоровьем все в порядке.

Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы. Барбоза провел 23 боя в ММА, в которых он 19 раз побеждал и четыре раза терпел поражение.