Хабиб Нурмагомедов: "На кону стоит пояс. Я шел к этому всю жизнь"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что перед боем с американцем Тони Фергюсоном чувствует поддержку своей страны. Также спортсмен отметил, что ему пришлось уехать тренироваться в Калифорнию из Дагестана из-за большого внимания. Поединок с Фергюсоном состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в рамках UFC 209.

– После того как "клетка" закрывается, мы остаемся один на один с соперником, – цитирует Life Нурмагомедова. – Что происходит вокруг – уже не важно. Да к тому же за меня в Вегасе будет болеть много людей. За это я не беспокоюсь. Все мысли сейчас о тренировках, диете. Таких боев у меня еще не было. На кону стоит пояс. Я шел к этому всю жизнь. Нельзя упустить ни малейшего нюанса. Надо придерживаться четкого плана.

– А кто входит в ваш тренерский штаб?

– Подготовку начинал под началом отца. Но рано уехал в Калифорнию. В Дагестане слишком много внимания, а мне надо сосредоточиться, чтобы никто не мешал. Здесь, в Америке, последние 5 лет мы сотрудничаем с Хавьером Мендесом. Он очень сильно помогает мне. Есть тренер по физподготовке. Есть спарринг-партнеры, с которыми я постоянно тренируюсь уже лет 10.

– А как ощущаете себя в Нью-Йорке?

– Прекрасный город. Madison Square Garden – лучшая спортивная арена мира. Я здесь дрался осенью 2016 года с Джонсоном. Сюда мечтают попасть многие чемпионы. Не только из ММА. А еще в Нью-Йорке много русских. Вообще я постоянно чувствую сильную поддержку России. Это большая ответственность. Не хочется подвести страну.