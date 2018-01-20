Хабиб Нурмагомедов: "На бое с Фергюсоном будет очень много русскоговорящих болельщиков"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции по поводу боя с американцем Тони Фергюсоном отметил, что пока не получал предложений провести поединок под эгидой UFC в России. Бой станет центральным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Бруклине.

- Турнир в России официально не подтвержден, поэтому я пока нем ничего не знаю, - сказал Нурмагомедов. - Но могу сказать, что в Бруклине тоже будет очень много русскоговорящих болельщиков.

UFC подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 7 апреля