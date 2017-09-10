Хабиб Нурмагомедов: "Мы должны закончить то, что начали с Фергюсоном"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов надеется провести поединок с Тони Фергюсоном. По его словам, бойцы должны закончить то, что начали.

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон должны были выйти в октагон в марте в рамках турнира UFC 209. Поединок был отменен по состоянию здоровья россиянина в связи с последствиями экстремальной сгонки веса.

– Тони Фергюсон? Мы должны закончить то, что начали, – сказал Нурмагомедов в интервью ZZLo.TV. – Неинтересно было бы смотреть фильм, который завершился ничем.

Пищевое отравление в марте? Думаю, что его не было. Мне резко стало плохо. Я склоняюсь к тому, что это эффект двух жестких сгонок веса подряд. Значит, в будущем нужно взять больший перерыв, месяца четыре.