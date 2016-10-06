Хабиб Нурмагомедов: "Мой отец всегда организовывает детские бои"

Боец UFS Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram подчеркнул, что президенту Союза ММА России Федору Емельяненко стоит пересмотреть свою позицию по участию детей в смешанных единоборствах. Он уверен, что нужно развивать детско-юношеский спорт.

- В бойцовском мире пошел резкий резонанс, после того как Федор раскритиковал Турнир Ахмат, потому что там провели детские бои, я хотел бы поделиться своими мыслями и мнением:

Во-первых, я считаю, что детско-юношеский спорт в стране очень важен, и нужно его развивать и поддерживать не хуже чем взрослых, а среди детей ММА сейчас очень популярно, и залы у нас в стране полны детьми, которые стремятся и мечтают выступать именно по ММА, а не по другим видам спорта, - написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram. - И то, что показали по ТВ, как соревнуются дети, я считаю, очень хорошо, и не могу понять, почему Федор - фигура не маленькая в стране, если беспокоится насчет детей, ни разу не высказался по поводу того, что у нас на центральных каналах показывают всякие "Дом 2", "Универ" и т.д. - где сплошной разврат. Что может быть хуже этого, когда постоянно крутят по телеку разврат, и наши дети смотрят это, ведь это влияет на них.

А Кадыров постоянно организовывает спортивные турниры в Чечне, где соревнуются и выступают атлеты со всей России, не только по ММА, но и по очень многим видам спорта. Как ни крути и кто бы что не говорил, покажите хоть одного главу республики, кто больше развивает и болеет за спорт, чем глава Чечни, я такого не знаю.

И еще хочу сказать, что мой отец на всех молодежных и взрослых турнирах которые он организовывает, всегда делает детские бои, и по этой методике он вырастил более 20 чемпионов мира по разным видам единоборств, и воспитал с детских лет и вырастил очень много профессиональных бойцов ММА, четыре из которых подписали контракт с UFC.

Может, Федору стоит поменять свое мнение, но как бы не было, я уверен, что сотни тысяч мальчишек сидя у телеэкранов и смотря на них, мечтали бы оказаться на месте этих молодых бойцов в ту ночь, выступать на центральном телевидении и радовать своих родителей.

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?