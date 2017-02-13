Хабиб Нурмагомедов: "Мой бой с Фергюсоном - самый главный в истории UFC в легкой весовой категории"

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что немного недолюбливает своего предстоящего противника Тони Фергюсона, информирует RT. Поединок россиянина и американца за пояс временного чемпиона UFC в легком весе состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в рамках UFC 209.

– С каким настроением вы готовитесь к предстоящему поединку?

– Бой с Тони Фергюсоном – один из важнейших в моей карьере и, на мой взгляд, самый главный в истории чемпионата UFC в легкой весовой категории. Наконец-то у меня появилась возможность сразиться за титул временного чемпиона. Я жду этого поединка с большим воодушевлением и давно мечтаю побороться с непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Сделаю все, что в моих силах, чтобы одержать победу.

– Фергюсон говорит, что попытается одолеть вас вашими же методами, используя болевые приемы. А какой план на бой у вас?

– Он действительно крепкий противник, поэтому мы и сражаемся за этот титул. Я планирую его вымотать, немного поговорить с ним и вынудить сдаться. Хочу закончить этот бой, забрать чемпионский пояс, войти в историю и вернуться домой. Это для меня и мечта, и план действий.

– Фергюсон недоволен своим гонораром, а еще до объявления поединка вы предлагали доплатить ему, чтобы бой состоялся. Все еще собираетесь восполнить ему разницу в гонораре?

– Нет. Он сделал свой выбор и отказался от моего предложения, сказав, что гонорар ему должны платить организаторы чемпионата. Наш бой уже согласован, и сейчас не время думать о денежных или каких бы то ни было вопросах. 4 марта не за горами, и нам нужно готовиться к поединку.

– Вы с Фергюсоном не очень лестно отзывались друг о друге в СМИ и социальных сетях. Между вами есть какие-то трения?

– Между нами нет никаких трений. Я воспринимаю этот поединок как очередной бой с еще одним соперником. Ничего личного. Я немного недолюбливаю Фергюсона, потому что он слишком много болтает, но на нашем бое это не отразится.

– У вас за плечами 24 победы в профессионалах, треть из которых пришлись на UFC. Как вы относитесь к этой организации, учитывая, что ваш бой с Фергюсоном будет проходить не за чемпионский пояс, а за временный титул?

– Все в порядке. Я не думаю о своем рейтинге. Когда я вхожу в октагон, все мое внимание сосредоточено на бое. Что же касается статуса предстоящей встречи, то я не придаю этому особого значения. Все знают, что в легком дивизионе бой пройдет на самом высоком уровне. Кто победит, тот и станет чемпионом.