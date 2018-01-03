Хабиб Нурмагомедов: "Мне не нужны деньги за бой с Макгрегором"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что за бой с чемпионом Конором Макгрегором ему не нужны деньги. Напомним, что бойцы на днях обменялись выпадами в соцсетях.

– Лучше Конор пусть молчит про Дагестан, – приводит слова Нурмагомедова TMZ. – У нас больше побед в UFC, чем у Ирландии. Все уже забыли про Макгрегора. Он не хочет настоящих боев. Он дерется только с 45-летними вроде Мейвезера или с этим марихуана-парнем Диасом.

Сколько я хочу за бой с ним? Ноль. Меня интересует только бой, а не деньги. Мне нужен титул. Я не дерусь для денег. Мне важно мое наследие, история, я дерусь за своих людей.

Мне недостаточно трех раундов. Мне нужно 50-60 раундов, я хочу драться всю ночь. Мне нужны Макгрегор и Фергюсон на всю ночь, в один вечер. Это то, чего я хочу. Мне нужен настоящий бой, Конор или Тони. Неважно, давайте мне обоих.