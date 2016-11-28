Хабиб Нурмагомедов: "Медведи? Сейчас я тренируюсь со львами"

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легкой весовой категории, в интервью tmz.com заявил, что в рамках подготовки к поединкам UFC проводит спарринги не с медведями, а со львами. По словам россиянина, этот спарринг никто не видел, потому что команда бойца не снимает видео во время подготовки к поединкам.

– Я временно прекратил спарринги с медведями, – с улыбкой сказал Нурмагомедов. – Последний раз лев был моим оппонентом пару месяцев назад, когда я готовился к бою с Майклом Джонсоном. Этот спарринг никто не видел, потому что мы не снимаем видео во время подготовки к поединкам. Возможно, в качестве исключения, в следующий раз мы приоткроем завесу тайны и покажем фрагмент моего спарринга со львом. Я не могу сказать, что в противостоянии со зверем кто-то из нас выходит победителем. Это своего рода командный секрет моего тренерского штаба.

Напомним, в ноябре Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона и потребовал титульного боя с ирландцем Коннором Макгрегором.