Хабиб Нурмагомедов - Макгрегору: "Умри как ирландский воин, а не как цыпленок"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора провести с ним бой. Россиянин подчеркнул, что ирландца перестанут уважать, если он откажется.
– Конор, ты чемпион, ты должен драться со мной, – написал в своем твиттере Нурмагомедов. – Если ты постоянно будешь убегать, то перестанешь себя уважать, смотря в зеркало, потеряешь собственное уважение, уважение твоих друзей, уважение семьи. Погибни как самурай, а не как цыпленок. Знаю, что я неудобный соперник для тебя, но ты чемпион и должен биться с лучшими. Умри как ирландский воин, а не как цыпленок. Ирландцы славятся своей историей и своими битвами, ты должен с честью представлять свою страну.
I am old school and try to do this man to man but the he don't want anything to do with a real man. Time to move on @danawhite @seanshelby pic.twitter.com/ilAL4yM6O7– khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 23 ноября 2016 г.
Слоня
Ну брать Макгрегора на слабо как то тупо. Просто Нурмагомедов не входит в бизнес план чемпиона, за этот бой в Америке не заплатят. Проще найти спонсора в России под премиальные Макгрегора и UFC уговорить организовать вечер боёв в Москве.
13:25
Grumble79
Детский сад какой-то)
13:18
burberry123
McChikken
13:15
Bache Gabrielsen
Да, надо возле дома Конора пикет провести с плакатами: "Выходи, Чикен Макгрегор ! Выходи, подлый трус !"
12:40
Хидетоши Наката
Блин, боец Нурмагомедов конечно выдающийся. Но как трэштокер малехо прямолинейный, него видимо это.
12:21