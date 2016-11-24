11:33 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Хабиб Нурмагомедов - Макгрегору: "Умри как ирландский воин, а не как цыпленок"

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора провести с ним бой. Россиянин подчеркнул, что ирландца перестанут уважать, если он откажется.

– Конор, ты чемпион, ты должен драться со мной, – написал в своем твиттере Нурмагомедов. – Если ты постоянно будешь убегать, то перестанешь себя уважать, смотря в зеркало, потеряешь собственное уважение, уважение твоих друзей, уважение семьи. Погибни как самурай, а не как цыпленок. Знаю, что я неудобный соперник для тебя, но ты чемпион и должен биться с лучшими. Умри как ирландский воин, а не как цыпленок. Ирландцы славятся своей историей и своими битвами, ты должен с честью представлять свою страну.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Слоня

Ну брать Макгрегора на слабо как то тупо. Просто Нурмагомедов не входит в бизнес план чемпиона, за этот бой в Америке не заплатят. Проще найти спонсора в России под премиальные Макгрегора и UFC уговорить организовать вечер боёв в Москве.

13:25

Grumble79

Детский сад какой-то)

13:18

burberry123

McChikken

13:15

Bache Gabrielsen

Да, надо возле дома Конора пикет провести с плакатами: "Выходи, Чикен Макгрегор ! Выходи, подлый трус !"

12:40

Хидетоши Наката

Блин, боец Нурмагомедов конечно выдающийся. Но как трэштокер малехо прямолинейный, него видимо это.

12:21

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