Хабиб Нурмагомедов - Макгрегору: "Умри как ирландский воин, а не как цыпленок"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора провести с ним бой. Россиянин подчеркнул, что ирландца перестанут уважать, если он откажется.

– Конор, ты чемпион, ты должен драться со мной, – написал в своем твиттере Нурмагомедов. – Если ты постоянно будешь убегать, то перестанешь себя уважать, смотря в зеркало, потеряешь собственное уважение, уважение твоих друзей, уважение семьи. Погибни как самурай, а не как цыпленок. Знаю, что я неудобный соперник для тебя, но ты чемпион и должен биться с лучшими. Умри как ирландский воин, а не как цыпленок. Ирландцы славятся своей историей и своими битвами, ты должен с честью представлять свою страну.