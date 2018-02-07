Хабиб Нурмагомедов: "Когда я схвачу Фергюсона за его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в интревью "Известиям" отметил, что выйдет на чемпионский бой с Тони Фергюсоном как на смерть. По словам россиянина, он попытается сделать в этом поединке то, чего никто еще не видел.

– Бой с Тони Фергюсоном вам предстоит 7 апреля. Можно ли сравнить ваши отношения с отношением друг к другу именитых Джона Джонса и Дэниэля Кормье?

– Нет, я бы не проводил параллели. Почти, но не совсем так. В отличие от Кормье я проигрывать Фергюсону не собираюсь (смеется).

– Поединок с Тони Фергюсоном переносился уже три раза. Вы не успели перегореть за то время, что пытаетесь встретиться с ним в клетке?

– Для меня это интересно. На бой с ним выйду как на смерть. У меня нет другого выхода. Этот бой покажет, кто из нас лучший.

– Сможет ли он сделать вам что-то, чего не смогли другие соперники?

– Конечно, нет никакой недооценки, но, когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать. Многие говорят, что он хорош в партере, у него опасные локти и так далее. Но и я могу продемонстрировать много вещей, которых еще никто не видел. Это и делает наше противостояние интересным. Я сам никак не могу этого дождаться. Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и, как говорится, размазать его.

– Когда начинаете полноценную подготовку?

– 8 февраля улетаю в США в тренировочный лагерь.

Полное интервью Хабиба Нурмагомедова