Хабиб Нурмагомедов: "Хочу выступить в России, но это зависит не от меня"

Боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности выступления в России. По словам 29-летнего спортсмена, он соскучился по поединкам на родине.

- UFC планирует турнир в сентябре, но это будет маленький турнир, не номерной, не pay-per-view, а в UFC хотят, чтобы я дрался только на больших. Они меня в Москву не поставят. А так я соскучился по выступлениям в России, последний раз это было в 2011 году. Я хотел бы в сентябре выступить в Москве, но это зависит не от меня. (Михаил ПОТАПОВ).

Новый соперник Хабиба - кто он? // Можно и побольше. UFC зажимает гонорары даже Хабибу //

Хабиб Нурмагомедов: "Выступлю в России, если это будет основное шоу UFC"