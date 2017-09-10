Хабиб Нурмагомедов: "Глава UFC солгал, что я отказался от боя"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что глава UFC Дана Уайт соврал, сказав о том, что спортсмен отказался от боя. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не согласился на поединок с Эдсоном Барбозой.

– Он сказал, что я отклонил предложение в ноябре, но это неправда. Он лжет, – сказал Нурмагомедов в интервью ZZLo.TV. – Пусть покажет нашу переписку. Я ему сказал, что буду готов в ноябре. Они предлагали бой в октябре, но я не успевал подготовиться к этой дате, пропустив полгода и перенеся операцию.

Нурмагомедов отказался от боя с Барбозой?