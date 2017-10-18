Хабиб Нурмагомедов: "Фергюсон победил Кевина Ли, потому что тот дрался как цыпленок"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что у него есть шанс победить Тони Фергюсона, если этот бой состоится. Россиянин считает, что последнюю победу американец одержал над Кевином Ли потому, что соперник действовал расслаблено.

- Фергюсон выиграл у Ли, потому что тот сражался с ним как цыпленок, - приводит MMA Fighting слова Нурмагомедова. - Ли слишком много говорил и не был сосредоточен на битве. В прошлы раз, когда я должен был биться с Фергюсоном, был уверен в победе на 100 процентов. Думал, что следующий бой проведу с Макгрегором. Но вы помните, что произошло. В следующий раз я буду крайне осторожным и смогу контролировать свой весь.