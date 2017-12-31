Хабиб Нурмагомедов: "Это было великолепное путешествие"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219, который прошел в Лас-Вегасе. После поединка боец опубликовал фотографию на своей странице в Инстаграме.

"Всем большое спасибо за поддержку, это было великолепное путешествие", - написал Нурмагомедов.

Этот бой для Нурмагомедова стал 25-м по счету, во всех он одержал победу. Предыдущий поединок состоялся 12 ноября 2016 года против американца Майкла Джонсона. На счету Барбозы 19 побед и 5 поражений.

Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса.