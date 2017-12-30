Хабиб Нурмагомедов: "Это была лучшая сгонка веса в моей жизни"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отметил, что полностью готов к поединку с Эдсоном Барбозой, который должен состояться в ночь с 30 на 31 декабря. По словам спортсмена, он правильно подошел к сгонке веса перед этим боем.

"Это был лучший мой лагерь, лучшая сгонка веса, и я чувствую, что в лучшей форме в моей жизни. Завтра я выйду и сделаю все, чтобы забрать победу, но результат за всевышним, и если нам предписана победа, она от нас никуда не уйдет", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.

Напомним, на взвешивании российский боец оказался тяжелее своего оппонента: Нурмагомедов на весах показал 70,5 килограмма, а Барбоза – 70,3.

Вечер боев UFC 219 состоится в Лас-Вегасе в субботу, 30 декабря. Ожидается, что Нурмагомедов и Барбоза выйдут в октагон в 7.30 утра воскресенья, 31 декабря, по московскому времени. "СЭ" покажет бой Хабиб Нурмагомедов - Эдсон Барбоза в прямом эфире.