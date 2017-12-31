Хабиб Нурмагомедов: "Если UFC разрешит, буду драться с Макгрегором и Фергюсоном в один день"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219 отметил, что готов провести два боя в один день. По его словам, это не шутка. Твиттер UFC при этом написал: "И мы верим ему на все 100 процентов".

- Если UFC разрешит, буду драться с Макгрегором и Фергюсоном в один день, - цитирует пресс-служба UFC Нурмагомедова. - Почему бы нет? Клянусь, это не шутка.