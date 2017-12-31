Хабиб Нурмагомедов: "Если UFC разрешит, буду драться с Макгрегором и Фергюсоном в один день"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219 отметил, что готов провести два боя в один день. По его словам, это не шутка. Твиттер UFC при этом написал: "И мы верим ему на все 100 процентов".
- Если UFC разрешит, буду драться с Макгрегором и Фергюсоном в один день, - цитирует пресс-служба UFC Нурмагомедова. - Почему бы нет? Клянусь, это не шутка.
Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса.
"If UFC approves, I'll fight both Conor and Tony in the same night. Why not? I swear, this is no joke."@TeamKhabib at the post fight presser.– UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.
And we 1000% believe him. #UFC219 pic.twitter.com/GBIhcPI8wh