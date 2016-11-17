12:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Хабиб Нурмагомедов: "Если не дадут бой за титул, уйду из UFC"

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Хабиб НУРМАГОМЕДОВ.Кто такой Хабиб Нурмагомедов?

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой в UFC должен стать для него титульным, иначе он покинет организацию. На данный момент он является претендентом на титул в легком весе, которым владеет Конор Макгрегор.

"Я хочу драться за титул UFC из уважения к борьбе. Но если мне не дадут такого шанса, у меня другие планы - я не буду драться в UFC", - написал Нурмагомедов в своем твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Бек_07_15_65

Альдо, Хабиб. Кто следующий ?))) думаю неправильно себя ведут. Они все вместе не перевесят Конора по деньгам, так что их уход будет незаметен. Лучше бы через победные бои заставили дать титульник. У Хабиба максимум бой до этого оставался с Фергюсоном, а там уже нет другого варианта у Уайта, надо успокоиться и потерпеть

14:26

Lexx Luger

выскочка

13:49

Lexx Luger

бугага

13:49

Айртон

С Мирзаевым мути бой!)) Вы оба кричите, что лучшие в мире, вот и деритесь друг с другом!))

13:11

onlywhitespartak

Да кому ты нужен ?)

12:24

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