Хабиб Нурмагомедов: "Если не дадут бой за титул, уйду из UFC"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой в UFC должен стать для него титульным, иначе он покинет организацию. На данный момент он является претендентом на титул в легком весе, которым владеет Конор Макгрегор.

"Я хочу драться за титул UFC из уважения к борьбе. Но если мне не дадут такого шанса, у меня другие планы - я не буду драться в UFC", - написал Нурмагомедов в своем твиттере.