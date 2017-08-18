Хабиб Нурмагомедов: "Если кто-то думает, что это вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются"

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не рассчитывал на легкую дорогу в UFC и отметил, что на него никак не повлияет ситуация с отменой боя против Тони Фергюсона. Напомним, что российский боец не проведет поединок с американцем, как сообщается, из-за удаления грыжи.

– Если кто-то думает, что это вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются, – написал Нурмагомедов в Инстаграме. – Я никогда ничего не получал легко, и даже не рассчитывал на легкую дорогу. В любом случае так значит, должно было быть. Двигаемся дальше.