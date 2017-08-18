Хабиб Нурмагомедов: "Если кто-то думает, что это вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются"

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не рассчитывал на легкую дорогу в UFC и отметил, что на него никак не повлияет ситуация с отменой боя против Тони Фергюсона. Напомним, что российский боец не проведет поединок с американцем, как сообщается, из-за удаления грыжи.
– Если кто-то думает, что это вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются, – написал Нурмагомедов в Инстаграме. – Я никогда ничего не получал легко, и даже не рассчитывал на легкую дорогу. В любом случае так значит, должно было быть. Двигаемся дальше.
Если кто то думает, что это вся ситуация на меня как то повлияет, то они ошибаются. Я никогда ничего не получал легко, и даже не рассчитывал на лёгкую дорогу. В любом случае так значит должно было быть. Альхамдулиллах. Двигаемся дальше. If someone thinks, that whole situation gonna affect me somehow, he's wrong. I never get anything in my life easy and don't even expect easy way. It is what it is. Alhamdulillah, we moving forward.