Хабиб Нурмагомедов: "Думаю, у "Анжи" все будет хорошо"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов после матча 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА (0:2) пожелал махачкалинскому клубу удачи и терпения. Перед игрой состоялось чествование чемпиона UFC, защитившего пояс в бою с Конором Макгрегором.

- На чествовании присутствовали два бывших Главы республики, столько людей собралось на трибунах, мне устроили круг почета, – конечно, мне было очень приятно, - приводит пресс-служба "Анжи" слова Нурмагомедова. - Всегда бывает приятно, когда твой труд оценивают. Думаю, многие люди в этом меня поймут. Что касается игры, то второй тайм мы провели хорошо. Первый - чуть-чуть провалили, но это спорт, здесь всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. ЦСКА очень хорошо сыграл в этом матче. У них вообще очень хорошая команда. Вы знаете, они ведь меня сильно расстроили за последнее время. Сначала ЦСКА обыграл "Реал", теперь "Анжи", – это две мои любимые команды. Я поздравляю гостей с победой, а нашим желаю не расстраиваться и идти вперед. Нас ждет долгий сезон, так что, пацаны, давайте! Надо биться! За вас столько людей болеет. Наш народ ждет побед. Не надо сдаваться, надо идти только вперед.



– Перед игрой и после ее окончания ты заходил в раздевалку "Анжи". Что ты сказал ребятам?



– Я сказал: "А кто говорил, что будет легко?". Спорт – это всегда тяжело. Здесь нужно проявлять терпение, силу воли, где-то дух показывать, где-то мозги, а где-то и все вместе. В спорте бывают поражения, бывают победы, особенно в футболе на таком высоком уровне. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы выиграли, но, что есть, то есть.



– Ты наверняка следишь за ситуацией в клубе. Что можешь сказать по этому поводу?



– Я думаю, все будет хорошо. Посмотрите, сколько людей любят эту команду, сколько тысяч человек пришли сегодня на стадион. Я желаю "Анжи" всего самого хорошего и, самое главное, терпения.