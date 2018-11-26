Хабиб Нурмагомедов: "Дружба с Макгрегором? Все может быть"

Российский боец и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не исключает дружеских отношений с ирландским спортсменом Конором Макгрегором в будущем.

– Все может быть, почему нет, – цитирует Нурмагомедова ТАСС. – Я не виделся с Макгрегором после боя, да и зачем нам видеться. Потасовка после поединка в Лас-Вегасе? Если бы я смотрел со стороны, то я против этого. Но если бы спросили, сделал бы я так еще раз? Сделал бы.

6 октября 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив Макгрегора. После завершения поединка 30-летний уроженец Дагестана спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале. Оба бойца были отстранены от поединков до 10 декабря.