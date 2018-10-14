Хабиб Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру-младшему

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему. Россиянин призвал американца выйти с ним на поединок.

– Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король – это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко, – сказал Нурмагомедов, обратившись через Инстаграм менеджера Дехуана Блэйка.

Напомним, что Нурмагомедов защитил титул, досрочно в четвертом раунде удушающим приемом победив Конора Макгрегора. А ранее ирландец проиграл в боксерском поединке Мейвезеру.