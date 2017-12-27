Хабиб Нурмагомедов: "Бой с Барбозой самый важный в моей карьере"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отметил, что от результата боя с Эдсоном Барбозой будет зависеть его будущее. Нурмагомедов также назвал предстоящий поединок самым важным в его карьере.

– У меня был соперником Майкл Джонсон, которого я побил "в одни ворота", а Барбозу он вообще не почувствовал, – цитирует ТАСС Нурмагомедова. – Также у меня были соперниками Тибау и дос Аньос, это бойцы высокого уровня. Барбоза сейчас находится на хорошем ходу, четвертый номер в мире. Это самый важный бой в моей карьере. От результата зависит, что будет дальше.

Напомним, что бой Нурмагомедов - Барбоза пройдет 30 декабря в США,